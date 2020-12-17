عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك: الأبيض هو مصدر "الضحك" في مصر













أوضح إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن الأبيض فضله على الجميع، مشيرا إلى أنهم قادرين على مواجهة أي أزمات ستواجه النادي حتى إذا ازدادت أضعاف ذلك.





وتابع إبراهيم عبدالله في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "أوضة اللبس"، "الزمالك هو الراعي الرسمي لابتسامة المصريين، وأتقدم بالشكر للجمهور الأصيل الذي أثبت أنه دائمًا خلف النادي في أصعب الأوقات قبل أفضلها".





وأكد أن الزمالك هو نادي القرن الإفريقي في كرة القدم وكرة اليد، مشيرا إلى أن الأبيض يملك مُستندات قانونية بأن الزمالك هو الأكثر تتويجًا في القرن الماضي.





وحرص على تقديم الشكر للاعبي الزمالك الذين أثبتوا للجميع بأنهم رجال محترفون ويُقدرون جماهير الزمالك الذين يبادلونهم نفس الشعور.



