متحدث الوزراء: وصول نصف مليون جرعة لقاح صيني لمصر قبل نهاية العام

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن وصول نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "لدينا 5400 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وسكون منوط بيها توزيع اللقاحات:، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع رسائل للفئات التي ستحصل على اللقاح.

وكشف بدء تطعيم لقاح كورونا في يناير المقبل، لافتًا إلى أنهم تعاقدوا على 20 مليون جرعة لقاح من التحالف العالمي، و10 مليون جرعة أخرى من شركة أخرى.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

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