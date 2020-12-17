وزيرة الهجرة تُحذر: مصر تتعرض لحرب طمس هوية





كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "اتكلم عربي"، قائلة: "نهتم بالعمل على تنمية اللغة العربية لدى أبناء المصريين في الخارج".





وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "نستهدف تقوية اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج والحفاظ على الهوية المصرية".





وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضم مبادرة "اتكلم عربي" أولوية ضمن ملفات الوزارة للتواصل مع أبنائنا في الخارج.





ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بأن الدولة المصرية تتعرض لحرب طمس هوية خاصة بالنسبة لأبناء المصريين بالخارج، لافتة إلى أن حديث أولياء الأمور باللغة العربية مع أبناء المصريين بالخارج باللغة العربية أمانة وطنية.





وذكرت وزيرة الهجرة، أن الكثير من أولياء الأمور المقيمين في الخارج يتواصلون مع الوزارة لتنمية اللغة العربية لدى أبنائهم.





وأوضحت أن مبادرة "اتكلم عربي" تعد جرس إنذار للمصريين في الداخل والخارج بهدف الحفاظ على الهوية، مؤكدة أن اللغة العربية ثرية بالقيم والمعاني والأخلاقيات التي لا توجد في الكثير من اللغات الأجنبية.













مبادرة اتكلم عربي:





تعد إحدى المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.





أسباب المبادرة:





أوضحت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك فئات تجهل فهم والتعبير عما يريدوا باللغة العربية، وتبين ذلك من خلال البرامج المنظمة لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ووزارة الدفاع، وزيارات ميدانية للصاعقة والمظلات والبرلمان وكلية الشرطة والمجلس القومي للمرأة.





وأكدت وزارة الهجرة أن الدولة تواجه الكثير من الحروب والتحديات منها حرب طمس الهوية، ومحاولة تفريغ المجتمع والأجيال من اللغة العربية بما يؤثر على الهوية المصرية.





هدف المبادرة:





وكشفت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج أن هدف الأساسي للمبادرة "اتكلم عربي" هو تشجيع أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج على الحديث بالعربية وتشجيع أولياء الأمور على الحديث معهم باللغة العربية.





وقالت وزيرة الهجرة، "أننا لسنا ضد اللغات الأجنبية والانفتاح على ثقافات أخرى، ولكن لا يجب أن ننسى هويتنا وثقافتنا".





موضوعات المبادرة:





وأشارت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج الي أن الرئيس كلفها بدمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي والعادات والتقاليد وقبول الأخر والتعايش السلمي بهذه المبادرة.





كما كلف الرئيس السيسي وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة «سياسية، رياضية، ثقافية وفنية»، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.





الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية:



