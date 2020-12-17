أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى.

- فرص أمطار خفيفة (40%) على مناطق من الوجه البحري.

- أمطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- الإسماعيلية- السويس- رفح- العريش).

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي.
أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم
أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

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