لاعب سيراميكا: نلعب على حصد لقب الدوري
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
أحمد عصام
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أشاد محمد توني لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بالدور الكبير الذي يلعبه هيثم شعبان مدرب الفريق معه.
وقال توني، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد:"سيراميكا يوفر لنا كل الإمكانيات، ونتمنى ان نظهر بكل قوة في كل المباريات"
وأردف: "هيثم شعبان اعطى لي الثقة ويحفزني دائما، واتمنى ان اكون عند حسن ظنه وان اقدم دائما الأفضل".
وأشار: "هيثم شعبان يوظفني في اي مركز انا جاهز، وقولت له "لاعبني حارس مرمى انا تحت امرك".
وأتم كلماته: "سيراميكا كليوباترا يلعب على حصد الدوري الممتاز".