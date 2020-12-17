لاعب سيراميكا: نلعب على حصد لقب الدوري









أشاد محمد توني لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بالدور الكبير الذي يلعبه هيثم شعبان مدرب الفريق معه.





وقال توني، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد:"سيراميكا يوفر لنا كل الإمكانيات، ونتمنى ان نظهر بكل قوة في كل المباريات"





وأردف: "هيثم شعبان اعطى لي الثقة ويحفزني دائما، واتمنى ان اكون عند حسن ظنه وان اقدم دائما الأفضل".





وأشار: "هيثم شعبان يوظفني في اي مركز انا جاهز، وقولت له "لاعبني حارس مرمى انا تحت امرك".



