"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

Advertisements



كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.



وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأربعاء، أن درجات الحرارة سترتفع ابتداء من الغد، ولكنها ستكون أقل من المعدل الطبيعي بدرجتين، وستنتهي الرياح، وستظهر الشبورة المائية وستستمر الجمعة والسبت، وستكون كثيفة على بعض المناطق.



ولفت إلى أن هناك حالة من الاستقرار الجوي على معظم المحافظات حتى منتصف الاسبوع المقبل بإذن الله، مشيرة إلى أن الامطار الخفيفة مستمرة حتى يوم الجمعة، وغير مؤثرة على جميع انشطة المواطنين.





وأشارت، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ان الاسبوع الحالي كان الاخير في فصل الخريف، وسيبدأ فصل الشتاء ابتداءً من21 ديسمبر.



اقرأ أيضًا:



نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى.

- فرص أمطار خفيفة (40%) على مناطق من الوجه البحري.



- أمطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- الإسماعيلية- السويس- رفح- العريش).

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي.





