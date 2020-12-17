هاني الناظر يكشف حقيقة مؤامرة لقاح كورونا على العالم

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن هناك بعض الشائعات السخيفة التي تشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اللقاحات التي تم الإعلان عنها للوقاية من أزمة كورونا





ولفت" الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأربعاء، إلى أن الحديث بأن لقاح كورنا به بعض المواد للتحكم في الإنسان، وبأن هناك مؤامرة كونية امر خاطئ تمامًا، معقبًا: "كل الكلام دا تخاريف"



