متحدث الوزراء يوضح إمكانية تعليق الصلوات بالمساجد (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الصلوات الخمس قائمة وصلوات الجمعة والجماعات، ولم ترد في نقاشات اليوم خلال الاجتماع، معلقًا: "ولكن لكل حدث حديث".





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "سنتخذ قرارات استباقية، ولن ننتظر الكارثة لاتخاذ قرارت الغلق".





وأشار إلى أن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة 58%، مؤكدًا أنها نسبة كبيرة، لافتًا إلى أن نسبة المساحة المتاحة بمستشفيات العزل 33%.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.



