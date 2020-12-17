مصطفى ثابت: تفعيل الدور الرقابي للنائب في المحليات يُحسن حياة المواطن
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن البرلمان دوره مراقبة الحكومة في تنفيذ البرنامج الذي أعلنت عنه، وإذا اتضحت مثل هذه الأمور لدى المواطن، سيُزال الكثير من اللبس حول دور الحكومة والبرلمان.
وشدد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، على ضرورة أن يقوم البرلمان بتفعيل دوره الرقابة خاصة في المحليات، لأن هذا سينعكس على حياة المواطن بشكل كبير، ويشعره بدور البرلمان.
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