مصطفى ثابت: تفعيل الدور الرقابي للنائب في المحليات يُحسن حياة المواطن

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن البرلمان دوره مراقبة الحكومة في تنفيذ البرنامج الذي أعلنت عنه، وإذا اتضحت مثل هذه الأمور لدى المواطن، سيُزال الكثير من اللبس حول دور الحكومة والبرلمان.



