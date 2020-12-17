لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى.
- فرص أمطار خفيفة (40%) على مناطق من الوجه البحري.
- أمطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- الإسماعيلية- السويس- رفح- العريش).
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.
- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة في نخل الصغرى 07 والعظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 04 والعظمى 16
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في قنا الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 23
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25

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