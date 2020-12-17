لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:





طقس الخميس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى.

- فرص أمطار خفيفة (40%) على مناطق من الوجه البحري.

- أمطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- الإسماعيلية- السويس- رفح- العريش).

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي.





بيان بدرجات الحرارة