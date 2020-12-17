مصطفى ثابت يطالب ببث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:12 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن هناك ضرورة لإعادة البث المباشر لجلسات البرلمان الجديد على الهواء.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أنه ضد ما يسمى بالإعلان عن جلسات البرلمان بصورة منضبطة أو ما يسمى بالحريات المسؤولة، متابعًا: "هناك بعض الأشياء التي يجب أن نخوضها، ونتعلم من أخطائها".

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