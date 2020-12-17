شطة: النحاس لم يحضر المباراة السابقة في الكونفدرالية لهذا السبب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم سابقًا، سبب عدم تواجد عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في مباراة فريقه في الكونفدرالية السابقة. 

وأوضح شطة في تصريحات تليفزيونية، أن عماد النحاس لم يحضر مباراة فريقه الأخيرة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بسبب عدم حصوله علي الرخصة A من الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن المقاولون العرب يمكنه تقديم التماس من أجل جلوس عماد النحاس علي الدكة خلال مباريات الفريق المقبلة في الكونفدرالية.

وتابع، "الاتحاد الإفريقي طلب منذ فترة طويلة أسماء المدربين لتحديد مستوى كل منهم، ويجب أن يكون المدرب الأوروبي على مستوى أعلى من الإفريقي".

وواصل، "المدرب الأجنبي لو يملك الرخصة بدرجة الـ"برو" من أوروبا، سيتمكن من التواجد على دكة البدلاء بالبطولات الإفريقية".

وكشف أنه لم يتم تنظيم أي دورة للرخص التدريبية، منذ قدوم أحمد أحمد، مما أثر سلبًا وبشكل كبير على مستوي الكرة الإفريقية.

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