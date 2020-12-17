مصطفى ثابت: المال السياسي لا يستطيع شراء أكثر من15% من الأصوات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن المال السياسي موجود في كل دول العالم، ولكنه لا يستطيع شراء أكثر من 10 لـ 15% من كل الأصوات وفقًا للإحصائيات المنشورة. 

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن دائرة طامية التابعة لمحافظة الفيوم التي خاض فيها الانتخابات السابقة، حققت نسبة حضور بنسبة تصل لـ76% وهذا الأمر تحقق من خلال نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية، لافتَا إلى أن نسبة المشاركة السياسية في دائرة طامية، لم تتحقق في الكثير من الدوائر الانتخابية.

ولفت إلى أن الحضور في الانتخابات يمنع أو يقلل من تأثير المال السياسي إلى حد كبير، معقبًا: "كلما زادت نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات، قل تأثير المال السياسي".

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