وزيرة الهجرة: حديث أولياءالأمور بالخارج مع أبنائهم باللغة العربية "أمانة وطنية"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:36 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أمنية فوزي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،: "نهتم بالعمل على تنمية اللغة العربية لدى أبناء المصريين في الخارج".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "نستهدف تقوية اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج والححفاظ على الهوية المصرية".

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضم مبادرة "اتكلم عربي" أولوية ضمن ملفات الوزارة للتواصل مع أبنائنا في الخارج.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بأن الدولة المصرية تتعرض لحرب طمس هوية خاصة بالنسبة لأبناء المصريين بالخارج، لافتة إلى أن حديث أولياء الأمور باللغة العربية مع أبناء المصريين بالخارج باللغة العربية أمانة وطنية.

وذكرت وزيرة الهجرة، أن الكثير من أولياء الأمور المقيمين في الخارج يتواصلون مع الوزارة لتنمية اللغة العربية لدى أبنائهم.

وأوضحت أن مبادرة "اتكلم عربي" تعد جرس إنذار للمصريين في الداخل والخارج بهدف الحفاظ على الهوية، مؤكدة أن اللغة العربية ثرية بالقيم والمعاني والأخلاقيات التي لا توجد في الكثير من اللغات الأجنبية.

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