اتحاد شمال إفريقيا ينقل لاعبي منتخب الشباب المصابين بكورونا إلى فندق خاص









قرر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبو منتخبنا الوطني للشباب، المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.





ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها يوم السبت بعد غد الجمعة.



