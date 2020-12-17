ربيع ياسين يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تلقت بعثة المنتخب الوطني للشباب، في تونس نبأ سار بخروج ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود مضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ربيع ياسين إلى فندق "جولدن توليب"، الخاص بحالات كورونا، والذي يتواجد به باقي لاعبي المنتخب، حيث سمح الأطباء للمدير الفني لشباب الفراعنة، بالخروج من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود تعرضه لمضاعفات.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها يوم السبت بعد غد الجمعة.

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