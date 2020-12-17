برشلونة يواصل عروضه الجيدة محلياً بفوز هام على سوسيداد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتزع برشلونة ثلاثة نقاط ثمينة بفوزه على فريق نادي ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من الليجا.


وسجل لبرشلونة جوردي ألبا في الدقيقة 31، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 43، بينما سجل ويليان خوسيه هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة 27.


وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الثاني.

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