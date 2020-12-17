وزيري: الإعلان عن كشف أثري جديد بداية 2021 (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد مع بداية عام 2021.
وأضاف "وزيري" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن مئات التوابيت التي يتم اكتشافها جاءت من خشب محلي الصنع.

وتابع: "نعتقد أنه يوجد بالقرب من أماكن اكتشاف هذه التوابيت التي كانت جميعها مليئة بالمومياوات الورشة التي كان يتم فيها صناعة هذه التوابيت، ونبحث الآن عن مكان تلك الورشة".

واستطرد: "نبحث عن الورشة في أي مكان بالقرب من الاكتشافات الأخيرة، وهذا سيكون اكتشاف كبير ومهم في هذه المنطقة وقريبا سنصل إليها".

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