ميلان يقتنص نقطة ثمينة من جنوى ويحافظ على صدارة الكالتشيو
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
وكالات
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حافظ ميلان على صدارته لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم بعد أن عاد من ملعب جنوى بتعادل ثمين بهدفين لكل فريق وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء لحساب لقاءات الجولة الثانية عشر من الكالتشيو.
رغم تعادله الثاني على التوالي في المسابقة، احتفظ ميلان بصدارة ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة، فيما رفع جنوه رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).
وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص، قبل أن تأتي الأهداف خلال الشوط الثاني.
وبادر ماتيا ديسترو بالتسجيل لمصلحة جنوه في الدقيقة 48، لكن سرعان ما تعادل ديفيد كالابريا لميلان.
وعاد ديسترو لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لجنوه في الدقيقة 60، غير أن بيير كالولو أحرز هدف التعادل لميلان، ليحافظ على سجل فريقه خاليا من الهزائم في البطولة خلال الموسم الحالي.
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