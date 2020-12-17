الحكم على فضل شاكر بالسجن لمدة 22 عاما مع الأشغال الشاقة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، أحكاما على الفنان فضل شاكر، بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة.


وقررت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، ضد فضل شاكر، حيث نص الحكم الأول بسجنه لمدة 15 عاماً، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم".

كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله "مجموعة الأسير" المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

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