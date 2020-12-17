رئيس الانقاذ البحري: "لا ندرس سبب موت الدلافين... ماشين بمبدأ إكرام الميت دفنه"

قال حسن طيب، رئيس جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة، إن موت الدلافين ظاهرة طبيعة، وقد يكون ناتج من تقدم العمر، أو بسبب المرض، مشيرًا إلى أن المؤسسات في مصر لا تدرس سبب موت الدلافين، معقبًا: "ماشيين بمبدأ إكرام الميت دفنه".





وتابع "طيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن مصر لا يوجد فيها ظاهرة لموت الدلافين، وما يموت عبارة عن ظواهر قليلة جدًا، وليس مماثل لما يحدث في استراليا أو نيوزيلندا.



