الأرصاد تكشف حقيقة سقوط الأمطار اليوم.. وتحذر من الشبورة المائية

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.





وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «عدد من المحافظات شهدت اليوم أمطار حيث شهدت دمياط وبورسعيد وشمال ووسط سيناء أمطار غزيرة، بينما شهدت القاهرة والجيزة وباقي المحافظات أمطار تراوحت حدتها من خفيفة إلى متوسطة».





وأشارت إلى أن كمية الأمطار ستخف ابتداء من اليوم الخميس، على أن تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشرقية للبلاد، فضلا عن أمطار خفيفة جدا على محافظات الوجه البحري والقاهرة.



