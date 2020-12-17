الحكومة تكشف حقيقة منع إجازات لموظفي الدولة بسبب كورونا (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
شيماء حسن
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتطبيق التناوب بين موظفي الدولة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد الأعداد.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "وجه رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قرار التناوب بين الموظفين ولكنه لم يحدد نسبة معينة".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "حاجة الوزارات تختلف من جهة إلى أخرى، وترك رئيس الوزراء لكل جهة أن تحدد عدد الموظفين اليومي تطبيقًا لمبدأ التناوب بما يضمن التواجد الفعلي لجميع الموظفين وفي نفس الوقت تقليل التواجد".

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