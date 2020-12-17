متحدث الرئاسة: قطر لم تستجيب لشروط الدول الأربعة من أجل المصالحة

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، أن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي تطرقت إلى ملف المصالحة مع قطر.





وأضاف "راضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الدول الأربعة لديهم مجموعة من الشروط من أجل المصالحة لم يحدث استجابة لها من دولة قطر حتى الآن.





وأشار إلى أن مصر والإمارات لديهما إطار واحد ومواقف مشتركة في مواجهة التدخلات الخارجية، موضحًا أن هناك تطابق بين الموقف المصري الإماراتي في مواجهة الإرهاب.





وأوضح أن الإمارات توافقت الخطوط الحمراء التي حددها الرئيس السيسي بشأن ليبيا، لافتًا إلى أن هناك تنسيق بين الدولتين منذ سنوات لرفض التدخلات الخارجية فيها.



