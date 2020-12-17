تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

لا يزال الحديث متواصل عن مستقبل نجم فريق ريال مدريد الدولي الإسباني سيرجيو راموس، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم (30 يونيو 2021).









ووفقاً للمعلومات الواردة من فابريزيو رومانو ، مراسل سكاي سبورت، فإن سيرجيو راموس يريد البقاء في ريال مدريد بأي ثمن، ولا يفكر أبداً بمغادرة النادي الملكي.









وأضاف المصدر أن حتى الآن لا يوجد إتفاق بين راموس وإدارة النادي الملكي، علماً أن اللاعب صاحب الـ34 عاماً يريد عقداً لمدة عامين مع الفريق الأبيض.









وأشار المصدر أن زين الدين زيدان يخطط للحديث مع راموس من أجل تسهيل عملية تجديد عقده، ومن المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات في الأسابيع المقبلة.



