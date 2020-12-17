تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
لا يزال الحديث متواصل عن مستقبل نجم فريق ريال مدريد الدولي الإسباني سيرجيو راموس، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم (30 يونيو 2021).


ووفقاً للمعلومات الواردة من فابريزيو رومانو ، مراسل سكاي سبورت، فإن سيرجيو راموس يريد البقاء في ريال مدريد بأي ثمن، ولا يفكر أبداً بمغادرة النادي الملكي.


وأضاف المصدر أن حتى الآن لا يوجد إتفاق بين راموس وإدارة النادي الملكي، علماً أن اللاعب صاحب الـ34 عاماً يريد عقداً لمدة عامين مع الفريق الأبيض.


وأشار المصدر أن زين الدين زيدان يخطط للحديث مع راموس من أجل تسهيل عملية تجديد عقده، ومن المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

أخبار تهمك

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ أقل من ساعة

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صلاح يسجل في فوز ليفربول المثير على توتنهام بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ ساعتين و 11 دقيقة

جالطة سراي يصر على ضم بلدوزر الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 17 ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

11:24 م

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

تطور جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

11:33 م

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

10:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان