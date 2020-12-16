جالطة سراي يصر على ضم بلدوزر الزمالك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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جدد فريق جالطة سراى التركى مفاوضاته مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ويتمسك مصطفى محمد بخطوة اللعب فى أوروبا خلال الفترة المقبلة، وطلب بشكل صريح من أيمن يونس وأشرف قاسم، ثنائى اللجنة الفنية بالفريق، عدم الوقوف أمام مستقبله.

 

ويبحث الزمالك موقف مصطفى محمد بجدية، خصوصا أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق ومنتخب مصر.

 

ويترقب مصطفى وصول عروض أوروبية جديدة، للمفاضلة بينها وبين عرض جالطة سراى التركى الذى يتمسك بالحصول على خدماته.

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