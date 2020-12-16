تطور جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام عالمية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم.

وأفاد موقع footballtransfers عالمية بأن ثقة باريس سان جيرمان تزداد بالتعاقد مع ليونيل ميسي بشكل مجاني بعد أن طلب من متاجره في فرنسا الاستعداد لتدفق الأعمال القائمة على مبيعات قمصان ميسي.

وأشار الموقع العالمي إلى أن ميسي أعلن أنه غير سعيد في برشلونة بعد ارتباط دام عقدين في النادي وكان البرغوث الأرجنتيني على وشك الرحيل في الصيف الماضي قبل أن تجبره الالتزامات القانونية على الاستمرار في كامب نو.

ونوه الموقع العالمي أن عقد النجم المتوج بالكرة الذهبية ست مرات سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مع النادي الكتالوني وليس من المتوقع أن يوقع على صفقة جديدة لعدة أسباب.

وألمح الموقع العالمي أن مسئولين مقربين من برشلونة اعترفوا أن ميسي سيحتاج إلى تخفيض راتبه إذا كان سيستمر في النادي بينما يعد افتقارهم إلى القدرة التنافسية سببًا آخر يدفعه للرحيل عن البرسا.

وأكد الموقع العالمي أن يبدو أن باريس سان جيرمان لن يواجه مشكلة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا إلى فريقهم الخارق وهم واثقون من الفوز بسباق التعاقد مع ميسي على الرغم من إهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه.

وأوضح الموقع العالمي أنه هناك قضية واحدة معلقة وهي أن باريس سان جيرمان لم يخبر متاجره بالرقم الذي يتوقعون أن يرتديه ميسي، حيث أن الرقم 10 يرتديه نيمار ولكن النجم البرازيلي كان مشجعاً لوصول ميسي إلى باريس سان جيرمان.

أخبار تهمك

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ ثلث ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 17 ساعة

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 م

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

08:44 م

جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين

09:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان