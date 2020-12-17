"الصحة العالمية": لا تغيير في أعراض كورونا في الموجتين (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:50 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن ظهور اللقاحات واحدًا تلو الآخر بهذه الدرجة من الأمان والفعالية يدعو إلى التفاؤل، ومؤشرًا على نهاية لهذا الكابوس، والسيطرة على هذا الفيروس الذي سبب الجائحة في 2020.

وأضافت "طلعت" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "الأعداد في دول أوروبا بقالها فترة في ازدياد كبير جدا، وفيه بعض الدول أعداد الموجة الثانية أكبر بكثير من الموجة الأولى، ولكن هناك سيطرة على الفيروس".

وتابعت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "زيادة الأعداد لا بُد وأن يواكبه زيادة في الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المواطنين في أي دولة من دول العالم، والوقاية وارتداء الكمامة والتباعد البدني مسافة متر على الأقل هو الأساس للوقاية من الفيروس".

وأشارت إلى أن فيروس كورونا ومستوى التحور الذي حدث فيه حتى الآن محل دراسة حاليًا، موضحة أن عائلة كورونا من المعروف أنها فيروسات لها قدرة كبيرة على التحور، ولكن الأعراض هي هي ولم يحدث فيها أي تغيير ولم تختلف منذ ظهور الجائحة".

كما وجهت رسالة طمأنة بشأن اللقاحات، وقالت: "جميع اللقاحات التي حصلت على الموافقة المبدئية آمنة بصورة كبيرة لأنه من الممكن التنازل عن الفعالية ولكن الأمان لا يمكن التنازل عنه، ومازال حتى الآن 85% من الحالات الكلية المصابة بالفيروس بسيطة ومتوسطة، و15% فقط حالات شديدة وحرجة وتستلزم دخول المستشفيات".

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