غدًا.. مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية في الثانية والنصف ظهر غد الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، أمام فريق وادي دجلة.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة، والتي تشهد ضغط لقاءات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحاول الوصول إلى قمة اللياقة البدنية، والانسجام الفني بين كافة عناصر الفريق.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا حقق الانتصار الثاني على التوالي بمسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثانية للدوري.

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