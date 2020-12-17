صاحبة دعوة تعدد الزوجات: "إيه المشكلة لو جوزي يتجوز عليا من باب التغيير!"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:05 ص
دعاء عبدالسلام
دعاء عبدالسلام
أمنية فوزي
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جدل كبير، شهده برنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار" بين مقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، ودعاء عبدالسلام صاحبة دعوة تعدد الزوجات، وذلك بعد تصريح الأخيرة:" إيه المشكلة إن جوزي يتجوز عليا من باب التغيير!!".

وقالت عبد السلام خلال حوارها: "معنديش مشكلة في تعدد الزوجات.. ولو زوجى تزوج عليا، معنديش مشكلة أكون صاحبتها.. وهناك فرق بين الغيرة وحب التملك... ومفيش واحدة بتجبر راجل على أنه يتزوجها، ولا واحدة بتخطف راجل من بيته".

فيما قالت ريهام سعيد: "فيه ستات خرابة بيوت، والراجل ودني، والزوجة الثانية أقل حق من الزوجة الأولى".

وردت "عبدالسلام": "تعدد الزوجات مباح شرعًا ولكن ليس مباحًا من قبل السيدات.. الست تستقوى وتقف بندية وبمنتهى الصلابة والرجولة وفى الآخر تتعرض للطلاق، وأعلى معدلات الطلاق في مصر، بسبب تغافل السيدات في مصر عن كونها سيدة، وعدم قدرتها للحفاظ على زوجها".

وحذرت من الطلاق لأن له نتائج سلبية وكوارثة كبيرة، قائلة: "الست لازم ترجع ست، والراجل يبقى طيب ويحتويها، ولو هيتجوز عليها في سبيل أن داه ينعكس على الصالح العام.. أنا كسيدة موافقة.. ومفيش حاجة ربنا حللها بتجرح المشاعر".

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ريهام سعيد دعاء عبدالسلام تعدد الزوجات بوابة الفجر الفجر

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