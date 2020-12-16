سقوط سيارة بترعة الزمر.. والحماية المدنية تنتشل قائدها

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:23 م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
إيمان عبد العاطي
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رفعت أوناش المرور بالجيزة، سيارة "ميني باص"، سقطت في ترعة الزمر، بمنطقة بشتيل، التابعة لمركز أوسيم شمال المحافظة، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة "ميني باص" بترعة الزمر بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم شمال المحافظة.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين وقوع السائلة في أثناء تفادي توكتوك كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من إخراج السائق، واستخراج السيارة دون حدوث خسائر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
سقوط سيارة بترعة الزمر.. والحماية المدنية تنتشل قائدها
سقوط سيارة بترعة الزمر.. والحماية المدنية تنتشل قائدها
سقوط سيارة بترعة الزمر.. والحماية المدنية تنتشل قائدها
سقوط سيارة بترعة الزمر.. والحماية المدنية تنتشل قائدها

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