بعد تأجيل ظهوره.. رامي رضوان: "أنا زي الفل لا تقلقوا"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن المذيع رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المعروض على قناة دي إم سي، عن تأجيل عودته لاستئناف ظهوره على الشاشة بعد شفائه من فيروس كورونا اليوم، دون الكشف عن الموعد الجديد لعودته للجمهور.
وكتب رضوان عبر صحفته الرسمية على موقع "فيس بوك": "تأجل ظهوري اليوم في مساء DMC، سوف أوافيكم بالموعد الجديد بإذن الله قريبا جدا، انا زي الفل لا تقلقوا".
كان الإعلامي رامي رضوان شارك جمهوره منشورًا جديدًا أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيس بوك".
كتب رامي رضوان قائلًا: "الحمد لله على كل حال.. الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا.. وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله".
وأضاف "أنا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله (لا داعي للقلق. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري".
وأوضح "أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لأجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمة ده، وبقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم، وكله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي)، والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ، خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم، ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".
وكان رامي رضوان قد نفى قبل ذلك إصابته بكورونا، وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "جالي شوية برد خفيف.. رشح وهيتلم بإذن الله المشكلة إنه شبهني، كل ما أقابل حد يا يرفع حاجبه ويلبس وشه 20 علامة استفهام، وتعجب يا ياخد بعضه ويديها 10 خطوات للخلف در".
وأضاف "رغم إني محافظ على التباعد ومش بنزل الكمامة، والله برد عادي يا أخوانا، من بتاع زمان اللي كنتوا بتقولوا لصاحبه (ياعم ولا يهمك دا شوية برد)".
وتابع "تقوموا واخدينه بالأحضان والبوس، بس مش هلومهم بصراحة أنا لو مكانهم هعمل كدة وأكتر، ولأني البوست شبهني أكتر عملت مسحة وسلبي والنعمة".

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