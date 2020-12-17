أسعار الذهب المحلي اليوم الخميس 17-12-2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب فى بداية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 813 جنيهًا ، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 697 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 929 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهًا.


وعلي المستوي العالمي :

واصلت أسعار الذهب الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط الدولار، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي صعود المعدن الأصفر مع انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بالإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية.

كما أبدى قادة الكونجرس في الولايات المتحدة تفاؤلهم أمس الثلاثاء بشأن إنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر حول التحفيز للتصدي في أزمة كورونا.

ومن ناحية أخرى، ذكرت المفوضية الأوروبية أن هناك تقدم بشأن صفقة تجارية مع بريطانيا مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية للبريكست.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، كما هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من 1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى 1859.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة مسجلا 1857.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.06 بالمائة إلى 90.42.

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