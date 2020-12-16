رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس: "خير ما فعل عبد الناصر بتأميمه قناة السويس"

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قال برونو شيفارت، رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس، إن قرأ العقد الذي وقع بين الخديوي وديليسبس لحفر قناة السويس، لافتا إلى ان فرنسا قامت بإرسال لمصر بعض الآلات التي عجلت من عمليات حفرة القناة، ولكن هناك بعض الجدل الذي أثير حول استخدام السخرة في حفر القناة، وهذا ناتج من عدم وضوح الرؤية.



وأشار "شيفارت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر كان من حقها تأميم قناة السويس، لأنها كانت ملكًا لمصر، مشيرًا إلى أن قرار الزعيم جمال عبد الناصر بتأميم القناة كان صائبًا.



ولفت إلى أن القناة مصرية أنشئت على أرض مصرية، وحفرت بسواعد مصرية، معقبًا: "خير ما فعل عبد الناصر بتأميمه قناة السويس، ولو كانت مكان عبد الناضر لفعت ما فعل".

