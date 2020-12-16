أسعار النفط تحافظ على المكاسب بنهاية التعاملات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
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حافظت أسعار النفط على المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية.


وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط بنحو 3.1 مليون برميل بأكثر من توقعات المحللين، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل.

فيما تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

لكن استمرت مخاوف الطلب في الضغط على أسعار النفط بعد أن خفضت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب على الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.4 بالمائة إلى 47.82 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش،  سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.7 بالمائة إلى 51.12 دولار للبرميل.

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