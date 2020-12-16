ماسكيرانو يعلق على تراجع برشلونة ويوجه رسالة لميسي

أعرب النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن أسفه بسبب ما يمر به فريقه السابق برشلونة الإسباني، من مشاكل عديدة.

وقال ماسكيرانو في تصريحات صحفية: "يؤلمني أن برشلونة ابتعد عن الأسلوب الذي جعله رائعاً، لأنه أعطى الأولوية لأشياء أخرى ولم يحافظ على ما جعل النادي مُميزاً".

وتابع: "عندما يستلم ميسي الكرة تشعر بأن شيئاً ما سيحدُث، وهو يفعل ذلك كل 3 أيام لمُدة 15 عاماً، لهذا نحن نتحدث عن شخص مُختلف".

وأضاف: "ميسي شخص مُميز للغاية ولكن ليس بسبب طبيعته كلاعب، بل بسبب كونه متواضع جداً، لم أقابل شخص مهم مثله ولديه هذه القدرة على التحدث معك بشكل طبيعي واهتمامه بالسؤال عن حالك".