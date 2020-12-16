ماسكيرانو يعلق على تراجع برشلونة ويوجه رسالة لميسي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعرب النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن أسفه بسبب ما يمر به فريقه السابق برشلونة الإسباني، من مشاكل عديدة.

 

وقال ماسكيرانو في تصريحات صحفية: "يؤلمني أن برشلونة ابتعد عن الأسلوب الذي جعله رائعاً، لأنه أعطى الأولوية لأشياء أخرى ولم يحافظ على ما جعل النادي مُميزاً".

 

وتابع: "عندما يستلم ميسي الكرة تشعر بأن شيئاً ما سيحدُث، وهو يفعل ذلك كل 3 أيام لمُدة 15 عاماً، لهذا نحن نتحدث عن شخص مُختلف".

 

وأضاف: "ميسي شخص مُميز للغاية ولكن ليس بسبب طبيعته كلاعب، بل بسبب كونه متواضع جداً، لم أقابل شخص مهم مثله ولديه هذه القدرة على التحدث معك بشكل طبيعي واهتمامه بالسؤال عن حالك".

 

أخبار تهمك

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ ساعة و نصف

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 م

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

08:44 م

جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين

09:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان