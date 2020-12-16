هالاند يؤجل حسم مستقبله مع بروسيا دورتموند

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام عالمية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي توج مؤخراً بجائزة الفتى الذهبي.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو بأن هالاند لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله قبل نهاية الموسم الحالي علمًا بأن عقده يمتد حتى 2024.

وأوضح فابريزيو رومانو أن هالاند يرغب في التركيز على موسمه الحالي مع فريقه الألماني وسيحسم مستقبله بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد فابريزيو رومانو أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يعتبران من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع هالاند البالغ من العمر 20 عامًا كما أعرب كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي إهتمامهم بالتعاقد مع النجم النرويجي.

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