العاهل البحريني يبادر بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
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 بادر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "إن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واعٍ، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع".

ووجه العاهل البحريني الشكر للكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة، والمتطوعين الذين قدموا "أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع"، وفق ما ذكرت وكالة "بنا".

وقال بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، إن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وأشار في كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية: "ستبدأ البحرين قريبًا بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختياريًا لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين".

وأضاف: "كلنا أمل بأننا مقبلون قريبًا على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت الأحد، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة "سينوفارم" الصينية، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا، وذلك بعد أن تقدمت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" وكيل شركة "سينوفارم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.

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