بلدية أملج تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بلدية محافظة أملج
بلدية محافظة أملج
الفجر السعودي
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كثفت بلدية محافظة أملج أمس, جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة ومراكزها، وذلك حرصاً على سلامة قاصدي ومرتادي الطرق الرئيسيّة والأحياء السكنية ومواقع التنزه والصحة العامة.

 

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي، أن البلدية استعدت مبكراً لموسم الأمطار ، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتحديد المواقع التي تضررت من الأمطار وفق برامج وخطط معدة تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها ، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية وفق الاحتياج.

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