بيراميدز يعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

 

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

 

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

 

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي

 

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس

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