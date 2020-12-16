وزيري يكشف سبب ظهور التوابيت الآدمية في أحد آبار منطقة سقارة فوق بعضها البعض

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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فسر مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، السبب في ظهور مجموعة من التوابيت الآدمية التي تم اكتشافها في أحد الآبار المكتشفة في منطقة سقارة فوق بعضها البعض.

وقال "وزيري" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "وجدنا بئر عمقه 12 متر وبه مجموعة متميزة من التوابيت الآدمية وتم دفنهم بشكل معين وكانت مدفونة فوق بعضها البعض".

وأضاف "أن قدسية هذا المكان أيام الفراعنة دفع عدد كبير من المصريين إلى اختيار من أجل الدفن به، وكان القائمين على هذا المكان آنذاك يقومون بدفن التوابيت بجوار بعضها البعض، وبعد فترة بدأ في دفنها فوق بعضها البعض".

وتابع " كان إعادة استخدام المكان لقدسيته عند المصري القديم هو السبب وراء هذا طريقة الدفن، وبعد أن اكتظ المكان بدأ في حفر بئر تاني جنبه وآخر وهكذا وهذه هي الاكتشافات التي بدأ اكتشافها خلال الفترة الأخيرة بهذه المنطقة".

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