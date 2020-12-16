المركز السعودي لسلامة المرضى يطلق حملة "وصفتي سلامتي "

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء حملة وطنية تحت شعار "وصفتي سلامتي " تهدف إلى بيان أهمية الوصفة الطبية عند صرف الدواء الوصفي مما سيسهم في تقليل الأخطاء الدوائية.

 

وأكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية دور الحملة, مبيناً أن إطلاق المركز حملة "وصفتي سلامتي" بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء يأتي استكمالاً لجهود المركز لخدمة المرضى.

 

وتُعد هذه الحملة ضمن الخطط التي يسعى لها المركز السعودي لسلامة المرضى في رفع الوعي بشكلٍ عام في المجتمع وعند مقدمي الرعاية الصحية وإبراز أهمية الدور المتكامل بين جميع الأطراف حيث يوجد في المملكة العربية السعودية 8000 صيدلية مجتمعية ستسهم في تفعيل مفهوم صرف الدواء الوصفي بوصفة طبية.


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