"الحلم " مشوار محمود ياسين على المسرح القومى

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة يقيم المسرح القومى بالبيت الفني للمسرح حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين يوم السبت المقبل 19 ديسمبر الجارى بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وعدد كبير من قيادات وزرة الثقافة والفنانين والشخصيات العامة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح القومى بالعتبة.

يقول الفنان إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح القومى أن الحفل يبدأ بالعرض المسرحى " الحلم " من كتابة عمرو محمود ياسين،ومن بطولة أشرف عبد الغفور،سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، من إخراج ناصر عبد المنعم، ويليه تكريم لاسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين، كما يتضمن التأبين معرض الصور الفوتوجرافية لأهم مراحل حياة الفنان الراحل محمود ياسين.

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