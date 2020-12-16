تفاصيل انسحاب محامي فتاة ميت غمر من القضية

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أعلن محمد حسن المحامي الأصيل للدفاع عن ياسمين محمود العزب وشهرتها بسنت حطبة، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، والمعروفة اعلامية ببطلة واقعة فتاة ميت غمر إنسحابه من القضية لأسباب شخصية، رافضا التحدث عن القصية برمتها.



وكانت حررت فتاة ميت غمر محضرا بقسم شرطة ميت غمر افادت خلاله بتلقيها تهديدات ورسائل تخويف علي حسابها الشخصي فيس بوك.





ووجهت فتاه ميت غمر اتهاما مباشر لمحاميا الخصم هاني عبادة وخالد الديب من " هيئة الدفاع عن الماهمين" بإهانتها وترويعها والتشهير بها.





وكانت اكدت فتاة ميت غمر انها في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم بلا داعي حولها بعد تحريرها محضر التحرش، مؤكده ان الزي حريه شخصية ولا دتعي لكل ما ينهال عليها من هجوم.





وحررت الفتاه العشرينية الطالبة بكلية الزراعة جامعة عين شمس محضرا بقسم شرطة ميت غمر اتهمت خلاله الشباب بالتحرش بها.





وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز ميت غمر من ياسمين محمود العزب وشهرتها بوسة حطبة، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعى من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضى.





وبتشكيل فريق بحث فريق وتفريغ الكاميرات بالشارع، تم تحديد هوية 7 شباب وهم عبدالله. أ"، و"على. م"و "أحمد. س"،"محمد. ه" و"محمد. ص"، "مصطفى. ه" و"محمد. ق"وتتراوح اعمارهم ما بين 17 الي 19 عام.



وكشفت كاميرات المراقبه وشهود العيان ان الفتاة كانت تسير بملابس شبه عارية بشارع بورسعيد وفور مشاهدتها سار خلفها عدد كبير من الشباب يتعدى 200 شابا لمعاكستها ثم تطور الأمر إلى لمس أجزاء من جسدها، وتحول المشهد الي تظاهرة ومشادات بين الشباب وتجمع بعض الشباب لإخراجها من المكان.



وقررت نيابة قسم ميت غمر، اليوم الإثنين حبس 7 شباب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحرش بافتاة وفعل فاضح في الطريق العام.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم محضر 3994 اداري قسم شرطة ميت غمر لسنة 2020.