محافظ الشرقية: تعليق الدراسة غدًا في المدارس (فيديو)

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قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه أصدر قرارا بتعليق الدراسة غدا الخاصة والعامة والمعاهد الأزهرية.



وأضاف "غراب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه القرار جاء رغم تحسن الطقس إلى حد ما، مشيرا إلى أن قراره يهدف لتجنيب الطلاب أي مشاكل في الطرقات وإعطاء فرصة للجهات المعنية لشفط تجمعات مياه الأمطار.



وتابع محافظ الشرقية، أنه متوقع سقوط أمطار عالية الكثافة لفترات قصيرة غدا الخميس لكنها أقل حدة من أمطار اليوم، لافتا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى شكوى بانقطاع التيار الكهربائي لكنها رصدت حدوث انهاير في جزء من منزل مبني من الطوب اللبن، وجرى نقل المواطنين لمكان آخر.

