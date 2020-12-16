صلاح يتقدم لليفربول بهدف عالمي في مرمى توتنهام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقدم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بهدف عالمي للريدز في شباك فريق نادي توتنهام وذلك في الدقيقة السادسة والعشرين.


وجاء هدف مو بطريقة رائعة بعد أن إستلم الكرة بقدمه اليسرى وصوب في الزاوية العكسية للفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى الضيوف فريق نادي توتنهام.

يُذكر أن الفريقان يحتلان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الموقعة المرتقبة مع تقدم أبناء جوزيه مورينيو بفارق الأهداف في الصدارة.

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محمد صلاح ليفربول توتنهام

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