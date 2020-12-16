آرسنال يتعادل مع ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريقـ مواجهة آرسنال وساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.


ويقبع آرسنال، الذي خسر أربع مباريات سابقة بملعبه، في المركز 15 برصيد 14 نقطة من 13 مباراة، بينما تقدم ساوثامبتون للمركز الثالث ولديه 24 نقطة.

سجل ثيو والكوت في شباك فريقه السابق ليضع ساوثامبتون في المقدمة في الدقيقة 18 بتسديدة من فوق الحارس بيرند لينو.

وتعادل بيير-إيمريك أوباميانج في الدقيقة 52 بلمسة حاسمة بعد جهد جيد من بوكايو ساكا وإيدي نكيتياه وبدا أن أرسنال نال الزخم.

لكنه تعرض لضربة بعد طرد جابرييل لحصوله على الانذار الثاني لعرقلة والكوت في الدقيقة 62، وكان محظوظاً بعدم استقبال هدف ثان عندما سدد ناثان ريدموند في إطار المرمى من مسافة قريبة.

وأفلت ساوثامبتون من هدف متأخر حين سدد روب هولدينغ مدافع آرسنال في القائم.

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