المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حصل الغاني بنيامين أشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، على حكم لصالحه من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

 

وأعلن الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين في غانا، أن أشيمبونج حصل على حكم قضائي من كاس ضد الزمالك، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

 

وأكدت الرابطة، أن المحكمة الرياضية الدولية ألزمت الزمالك بدفع قيمة عقد اللاعب، لفسخه من طرف واحد، مع تحمل النفقات المالية والقانونية لتحريك الدعوى القانونية من جانب اللاعب.

 

وقال أشيمبونج في بيان الرابطة: "انتظرت هذه اللحظة طويلا والعامين الأخيرين في غاية الصعوبة بالنسبة لي، اتهموني بإثارة الأزمات لمجرد أنني دافعت عن حقوقي ولكنني التزمت الصمت".

 

وأضاف بنيامين أشيمبونج صاحب الـ30 عاما: "تصرفات الزمالك كانت غير مقبولة، وأريد الآن التركيز على مواصلة مسيرتي".

 

ويلعب أشيمبونج حاليا في صفوف الشمال القطري، وخاض الغاني مسيرة طويلة مع عدة أندية بدأت في فريق أول ستارز الغاني ثم كوركسو الإسباني.

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