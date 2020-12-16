وزيرة الهجرة: الدولة المصرية تتعرض لمحاولة لمحو الهوية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف الجيل الثاني والثالث للتعرف على تحديات الدولة المصرية، لافتة إلى أن الجاليات كانت تطلب دائما حل للتحدث باللغة العربية، حيث أننا وجدنا صعوبة لدى اطفالنا في التحدث باللغة العربية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تؤكد على الهوية المصرية والعربية، خاصة أن يوم الجمعة 18 ديسمبر يحتفل اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية، وطلبنا تغيير إطار صورة البروفايل على الفيسبوك للمعرفة بأهمية المبادرة وأهمية اللغة العربية في حياتنا.

ونوهت بأن الدولة المصرية تتعرض لمحاولة لمحو الهوية، مشيرة إلى أنه تم عمل معسكرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع الاطفال في كندا والنمسا وغيرها من الدول، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الفنان محمد صبحي أعلن مشاركته في حملة "اتكلم عربي"، لافتة إلى أن هناك أطفال يعيشون على أرض الدولة المصرية ولكن دراستهم في المدراس الدولية جعلتهم لا يتحدثون اللغة العربية.

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