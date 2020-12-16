وزير التموين يغادر الخرطوم بعد زيارة استغرقت يومين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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غادر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، الخرطوم مساء اليوم الاربعاء، بعد زيارة إلى السودان، استغرقت يومين.

وكان في وداع وزير التموين، في مطار الخرطوم الدولي، وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، والسفير المصري في السودان السفير حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي، ووزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، ووزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، مجمع "وادي النيل لتطوير صناعة الخبز"، اليوم الاربعاء، بحضور سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، وقنصل مصر العام في السودان المستشار أحمد عدلي إمام، وملحق الدفاع المصري العميد أركان حرب أحمد الشاذلي، والمستشار الإعلامي المصري عبد النبي صادق، ووالي الخرطوم أيمن خالد نمر، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، وطاقم السفارة المصرية في السودان.

ويضم المجمع، 10 خطوط آلية لانتاج الخبز، أهدتها مصر للسودان، للمساهمة في حل أزمة الخبز في الخرطوم، حيث تبلغ طاقته الإجمالية مليون ونصف المليون رغيف خبز يوميا.

كما عُقدت اليوم الاربعاء، جلسة مباحثات ثنائية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، برئاسة وزير التجارة الداخلية والتموين الدكتور علي المصيلحي، ووزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني.

وشهدت المباحثات استعراض التجربة المصرية في مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني للأسواق.

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